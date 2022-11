Projekte in Wegberg und Wassenberg : Naturpark für grenzüberschreitende Arbeit zertifiziert

André Claassen, Geschäftsführer des Naturpark Maas-Schwalm-Nette, mit der Rezertifizierungsurkunde. Foto: Armin Jackels

Wegberg/Roermond Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette wurde als Transboundary Park durch die Europarc Federation mit Sitz in Basel rezertifiziert. In ihr sind 900 regionale Naturlandschaftsparks in 22 europäischen Ländern zusammengeschlossen.

Transboundary Parks arbeiten in besonderem Maße grenzüberschreitend. Der deutsch-niederländische Naturpark Maas-Schwalm-Nette, der sich auch auf das Wegberger Stadtgebiet erstreckt, ist 50 Kilometer lang, 25 Kilometer lang und umfasst etwa 80.000 Hektar. Im Norden verläuft die Grenze von Venlo bis Wachtendonk, im Westen wird sie durch die Maas gebildet, im Osten verläuft die Grenze von Grefrath über Mönchengladbach bis Wegberg und im Süden von Echt bis Wassenberg.

Die Natur und die Orte, an denen Schutzgebiete eine gemeinsame politische Grenze teilen, stehen im Fokus der grenzüberschreitenden Parks und damit auch im Fokus des Naturparks Maas-Schwalm-Nette. Denn Grenzen schaffen künstliche Barrieren für die Bewirtschaftung der wertvollen natürlichen Ressourcen.

Die Rezertifizierung, die alle fünf Jahre stattfindet, erfolgte an zwei Tagen mit Bettina Kreisel, der Inspektorin von Europarcs. Die Übergabe des Zerfikates fand schließlich im Zuge der Europarc Conference in Argelès-sur-Mer in Frankreich statt. Möglich wurde sie durch die grenzübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Partner auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze. Mit einem Projektbüro und einem bilateralen Zweckverband verfügt der Naturpark Maas-Schwalm-Nette über eine einzigartige Kooperationsform in Europa auf dem Gebiet von Natur und Naherholung. Eines der Projekte, die bei der Rezertifizierung in die Bewertung eingeflossen sind und deren Ergebnisse vor Ort besichtigt wurden, ist die Wasserentnahmestelle am Effelder Waldsee im Rahmen des Projektes Waldbrandprävention. Das Projekt wird noch in diesem Jahr fortgesetzt mit einem internationalen Treffen von Vertretern vieler europäischer Länder.