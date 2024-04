Lesung mit Alina Gries Merbecker Kita-Kinder fiebern mit Egon Eichhorn mit

In der interaktiven Lesung erzählte die 31-Jährige Kinderbuchautorin aus Neuss die Geschichte von Egon, der von seinen Waldfreunden viele Gegenstände für seine anstehende Winterruhe geschenkt bekommt – wenn sich die ersten Blätter rot und gelb färben, hat ein Eichhörnchen viel zu tun. „Was braucht ein Eichhörnchen für seine Winterruhe?“, fragte Alina Gries die zehn Kinder. „Nüsse“, so die Antwort. Und: „Früchte.“ Auf der Suche bekommt Egon Hilfe von seiner Freundin Wilma Waschbär. „Die schläft tagsüber und ist noch müde, als sie Egon trifft“, sagte die Autorin. „Streckt euch mal ausgiebig und gähnt“, forderte sie die Kinder auf. Aber ob die Glasflasche, die „Zweibeiner“ im Wald hinterlassen haben, Egon über den Winter helfen kann? „Das ist gefährlich. Die Flasche kann zerbrechen und die Tiere können sich daran schneiden“, wusste Julian. Wie seine Freundinnen und Freunde aus der Kita erfährt er jeden Tag viel über die Natur, die Tiere und wie man sie schützt. „Gut, dass ihr das wisst. Egon und Wilma wissen das nicht“, lobte Alina Gries. „Wir werfen nie Müll in den Wald, wir räumen den weg“, sagte Julius und spielte damit auf die Müllsammelaktionen an, wie zuletzt, als der Container der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein EGN gefüllt werden sollte. Die EGN ist einer der Kooperationspartner von Alina Gries, die gerade ihr neues Buch über die Abenteuer von Kira Koralle, die Korallbleiche und den Klimawandel herausbringt. In ihrem zweiten Werk geht es um „Hedi Hummel und die grauen Gärten“, ein Fingerzeig auf Schottergärten, die es Insekten schwer bis unmöglich machen, Nahrung zu finden. „Ich versuche, Themen in spannenden Geschichten zu erzählen und dabei verschiedene Gebiete darzustellen: Wald, Wiese, Meer“, so Alina Gries.