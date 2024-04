Rettungssanitäter in Merbecker Kita Spielerisch die Angst vor dem Rettungswagen nehmen

Sanitäter-Azubi Starnecker packte den großen roten Notfallkoffer aus, Anja Mbakirlis hatte den Plüsch-Löwen Leo mitgebracht, der das Duo aus der Heinsberger Kreisverwaltung häufig in die Kindergärten der Region begleitet. Denn: Mit ihm kann man einen Notfall simulieren, zum Beispiel ein schmerzendes Bein nach einer wilden Schaukel-Partie auf dem Spielplatz. Dass man den Notruf über die Nummer 112 absetzen kann, wussten die kleinen Merbecker bereits. „Es ist ganz wichtig, diese Nummer zu kennen", machte Mbakirlis deutlich. Man müsse auch keine Scheu haben, diese Nummer anzuwählen und Hilfe anzufordern. „Es gibt nichts Schlimmeres, als einfach vorbeizugehen, wenn jemand Hilfe braucht." Andreas Starnecker erläuterte, dass man auch die 112 wählen solle, wenn man nicht sicher sei, ob es sich um einen echten Notfall handele: „Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig." Weil spielende Kinder oftmals kein Handy dabei hätten, sei die Alternative, laut um Hilfe zu rufen, sowie Freunde oder Eltern mit einem Smartphone dazu zu holen. Außerdem sei es wichtig, den jungen Patienten nicht allein zu lassen, da er Angst und Schmerzen habe. Wichtige Informationen am Telefon: Was ist passiert? Wo ist es passiert? Welche Verletzungen sind eingetreten? Wie viele Personen sind verletzt? Hilfreich sei es auch, sich an der Straße zu postieren und durch Winken auf sich aufmerksam zu machen, wenn der Rettungswagen eintreffe.