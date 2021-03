Gruppe stellt sich personell neu auf : Fotogruppe Wegberg zeigt Online-Ausstellung „Natur“

Wegberg Über das Internet läuft die Arbeit der Fotogruppe auch in Corona-Zeiten weiter – nur die Ausstellungen fehlen. Deswegen bieten die Wegberger ihre Fotos nun ebenfalls im Netz an.

Zu den jüngsten Erfolgen der Fotogruppe gehörten mehrere Beiträge zu den Jahreskalendern der Kreissparkasse Heinsberg, in dem Jahr für Jahr besonders gelungene Fotos aus dem Erkelenzer Land abgedruckt werden. Besonders gelungen ist außerdem das Fotoprojekt des Jugendzentrums St. Martin in Zusammenarbeit mit der Fotogruppe Wegberg. „Dieses Projekt hat jungen Menschen aus dem Kreis die Möglichkeit geboten, sich trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Fotografie zu beschäftigen“, erklärt Luuk Houwen. Am Ende sei in Zusammenarbeit mit HS Grafik & Druck in Heinsberg ein Kalender entstanden, in dem viele schöne Bilder der jungen Leuten im Alter von elf bis 16 Jahren zu sehen sind.