Namenssuche in Wegberg beendet Maskottchen „Mühleo“ wurde getauft

Bei verschiedenen Veranstaltungen des Stadtsportverbands und der Stadt Wegberg soll Mühleo künftig in Erscheinung treten. Seinen ersten großen Auftritt absolvierte er schon mal mit Bravour. Geduldig ließ sich das neue Maskottchen mit zahlreichen Kindern ablichten, schüttelte immer wieder Hände. Was die Besucher des Wegberger Weihnachtsmarktes nicht wussten: Unter dem Fell-Kostüm steckte Schreiner Heinz Bolz aus Tüschenbroich. Als sich der ursprünglich vorgesehene Kandidat am Abend zuvor mit Fieber und Schüttelfrost bei Beate Rönnebeck krank meldete, sprang Bolz ein und meisterte den ungewöhnlichen Einsatz.