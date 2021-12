Projekt der Wegberger Hauptschule für Schüler mit Förderbedarf : Nähwerkstatt bringt Schub für das Selbstbewusstsein

Wegberg Leise surren die Nähmaschinen, während die 13-jährige Michelle Reuter am Bügelbrett steht und mit dem Eisen auf einem schmalen rosafarbenen Band entlang fährt, das später als geknotete Schleife zur Kissen-Dekoration wird.

Das Quartett – Sophie Heyer (zwölf Jahre), Narin Ali (elf), Ayse Sicok (zwölf) und die 13-jährige Michelle – hat sichtlich Spaß an der gemeinsamen Arbeit in der Nähwerkstatt der Schule am Grenzlandring. Inzwischen sind die vier Mädchen ein eingespieltes Team. Michelle kannte vorher nur Sophie. Die Siebtklässlerin freut sich auf die Dienstage in dem umfunktionierten Klassenzimmer. An der Förderschule in Münster, an der Beate Berger vorher beschäftigt war, hatte sie ein ähnliches freiwilliges Angebot etabliert, dort sogar eine Schülerfirma gegründet.