In der Wegberger Mühle Nadia Singer spielt und singt Gershwin

Am großen Flügel, dessen zum Publikum geöffneter Deckel Gershwins Melodien an diesem Abend ohne elektronische Unterstützung brillant in den Raum strahlen wird, bringt Nadia Singer mit seinem „I Got Rhythm“ die Zuhörer sofort zum Mitswingen. Ihre einführenden Sätze entlang der Biographie dieses begnadeten Autodidakten leiten durch das Programm. „Summertime“ in einem Arrangement von Nadia Singer zeigt, wie sich hier zwei virtuose, melodienverliebte Pianisten treffen: der 1898 in New York City geborene Sohn russischer Einwanderer und die aus Rostow am Don stammende Nadia Singer.