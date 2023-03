Karl Küppers “Nachtwächter“ verfasst Wegberg-Chronik

Wenn sich jemand mit der Wegberger Stadtgeschichte auskennen sollte, dann ist es wohl Karl Küppers. Denn Küppers ist seit 2010 als Nachtwächter in Wegberg im Einsatz und führt – ausgestattet mit Hellebarde und gold-blauem Gewand in den Stadtfarben – regelmäßig Interessierte durch die Mühlenstadt. Was damals als einmalige Aktion im Rahmen der Vorweihnachtszeit gedacht war, hat sich in Wegberg inzwischen zu einer echten Institution entwickelt. Doch anders als die historischen Nachtwächter, die bis 1911 durch die Stadt patrouillierten und darauf achteten, dass nirgendwo Straftaten verübt wurden oder ein Feuer ausbrach, ist Karl Küppers für die Unterhaltung der Besucher da – und um sie zu informieren.