St. Peter und Paul in Wegberg Nacht der offenen Kirche kommt bei Besuchern gut an

Mit Kerzen und Lichtern war für eine stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt, als der Ortsausschuss Pastoral zur gut besuchten Veranstaltung „Kirche bei Nacht“ einlud. Schon vor der Corona-Zeit habe man den Plan gehabt, angelehnt an die frühere Nacht der offenen Kirchen, die mehrfach im gesamten Bistum Aachen stattgefunden habe, ein ähnliches Angebot zu organisieren, erläuterte Mitorganisatorin Anneliese Baatz. Die Einladung zum gemeinsamen Beten, zu Konzerten und Begegnungen im Kirchenraum nähmen viele Besucher an. Mit der Resonanz sei man sehr zufrieden, so Baatz. Ob die Veranstaltung im kommenden Jahr wiederholt werde, lasse sich jedoch noch nicht absehen. Im vergangenen Sommer habe man das Vorhaben wieder aufgegriffen und die Pläne nun endlich in die Tat umgesetzt, erklärte sie.