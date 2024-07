Projekttag Nachhaltigkeit Vielfältige Workshops für Wegberger Gymnasiasten

„Politik unter Palmen" hieß ein weiteres Planspiel, bei dem die Teilnehmer als Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel strandeten. Ihre Aufgabe: ein Überlebenskonzept mit den Strukturen einer Staatsform selbstständig zu entwickeln, um wichtige Entscheidungen in der Gruppe treffen zu können. Bei der Müllsammelaktion zogen die Teilnehmer der Projektgruppe, ausgerüstet mit festem Schuhwerk, Gartenhandschuhen und Regenjacken, durch die Mühlenstadt, um vor allem das Areal am Beeckbach von Unrat und Weggeworfenem zu befreien. Andere Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich an dem Vormittag mit der Fertigstellung des neuen Schulsongs oder widmeten sich einem ernsten Thema: Gewalt an Mädchen und Frauen. Simone Dietz, eine der Beraterinnen aus der Erkelenzer Frauenberatungsstelle des Sozialdienst katholischer Frauen und Männer, kurz SKFM, informierte eine Projektgruppe über ihre Tätigkeit und beantwortete zahlreiche Fragen zum Thema Gewalt: Welche Formen von Gewalt gibt es? Wo fängt sie an? Und was sind gesunde und ungesunde Beziehungen? Lieder zum Thema Frieden, eine Exkursion in den nahe gelegenen Wald sowie ein näheres Beleuchten des jüdischen Lebens in Deutschland im Rahmen einer facettenreichen Posterausstellung waren weitere Workshop-Angebote. Der erste jüdische Karnevalsverein, verbotene Kunst in der düsteren Zeit des Nationalsozialismus und die ersten Juden im Kölner Stadtrat gehörten dabei zu den Themenbereichen, denen sich die Projektteilnehmer widmeten. Und was genau ist Stress? Welche Prozesse laufen dabei im Körper ab? Vorbeugende Maßnahmen, um Stress künftig möglichst zu vermeiden, wurden erarbeitet und vorgestellt.