Nachhaltiges Schulkonzept in Wegberg Maximilian-Kolbe-Schüler leben Klimaschutz

Auch in evangelischer Religion sei der Nachhaltigkeitsgedanke zentral, wenn es etwa um Fair Trade geht. Unter dem Motto „Wir engagieren uns“ gingen die Schülerinnen und Schüler auf die Straße und in Supermärkte, um Interviews zu führen. „Wir wollen ja nicht bloß etwas aufs Papier bringen, sondern die Themen in unser Schulleben integrieren“, betont Christoph Offergeld. Das strahlt auch in den Förderverein aus, der von den bisher üblichen Papierwertmarken Abstand nehmen und stattdessen wiederverwendbare Coins herstellen lassen will. Hinzu kommt, dass die Schülerschaft und die Lehrkräfte sich selbst hinterfragen wollen, ob zum Beispiel eine Klassenfahrt notwendig ist. „Es wird erst dann interessant, wenn es weh tut“, sagt Offergeld und meint den persönlichen Verzicht zum Wohl der Allgemeinheit und der Umwelt. „Wichtig ist: Wir wollen keine Öko-Schule sein und wollen und müssen uns nicht bei allem, was wir konsumieren, schlecht fühlen. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, das die Veränderungen mit sich bringt.“ Für die iPad-Klassen gibt es keine Ausdrucke mehr, und wenn sie nötig sind, werden sie abgezählt. Mit Ecosia nutzen alle am MKG jetzt auch eine googlebasierte, aber nachhaltige Suchmaschine, mit deren Gewinnen ökologische Ziele verfolgt werden.