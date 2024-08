Nachbarschaftsinitiative in Merbeck So wird die Straßenecke zum Treffpunkt

Vor zehn Jahren zog Daniela Röttges mit ihrem Mann David an den Wienenweg in Merbeck. Inzwischen hat das Paar Nachwuchs bekommen und ist längst heimisch geworden. „Diese Ecke an der Einfahrt in unsere Straße hat uns alle schon lange gestört“, sagt sie. „Das Gras wuchs so hoch, der Platz wurde gerne als Mülldeponie oder Hundetoilette genutzt.“ Heute ist es so, dass Hunde ihr Beinchen lieber woanders heben sollten, denn aus der ungepflegten Fläche ist eine kleine Oase entstanden: das „Merb-Eck“.