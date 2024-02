Nach verlorener Bürgermeisterwahl Marcus Johnen tritt zurück

Nötig geworden war die Neuwahl des Bürgermeisters, weil der amtierende SPD-Bürgermeister Michael Stock zum 1. November 2023 sein Amt niedergelegt hatte. In den vergangenen Monaten hatte kommissarisch die Erste Beigeordnete Christine Karneth die Amtsgeschäfte geführt. Wenn im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen anstehen, dürfen die Wegberger lediglich einen neuen Stadtrat sowie den Kreistag und den Landrat wählen. Das Amt des Bürgermeisters war bei der Wahl am 18. Februar gleich für sechs Jahre bis 2030 gewählt worden.