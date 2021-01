Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Kritik von Bürgern : Frischzellenkur für Wegberger Friedhöfe

Der Friedhof in Wegberg-Beeck soll in den kommenden Wochen bearbeitet werden. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die Mühlenstadt Wegberg reagiert auf die Kritik von Bürgern: Alle zehn Friedhöfe im Stadtgebiet sollen sich in spätestens zwei Jahren in einem besseren Erscheinungsbild präsentieren. Als erstes sind die Friedhöfe in Beeck, Wildenrath und Rath-Anhoven an der Reihe.