Nach Großbrand Wie eine Wegberger Kunststoff-Firma nach der Katastrophe neue Hoffnung schöpft

Auch in Halle eins und zwei ging man weniger als eine Woche nach dem Brand wieder in Fertigung, viele Mitarbeiter hätten dies mit zahlreichen Überstunden und wenig Schlaf möglich gemacht. Die gesamte Produktion soll mittelfristig wieder in Gänze nach Wegberg zurückgeholt werden. Während zurzeit Reinigungs- und Abbruchfirmen sowie Gutachter sich auf dem Firmengelände noch die Klinke in die Hand geben. Doch hinter den Kulissen arbeitet man mit Planern und der Stadt bereits fleißig am Wiederaufbau. „In den nächsten Wochen müssen wir erst mal klar Schiff machen. Aber wir wollen so schnell wie möglich eine neue Werkshalle bauen und die Stadt will das auch“, sagt Erik Backes. Wie genau, das wird zurzeit in allen Einzelheiten geklärt. Größe und Umfang der Werkshalle und des Maschinenparks werden wohl etwas anders sein. Man will wachsen und nutzt den Neuanfang zur Modernisierung. Etwas mehr Platz soll die Halle auf dem Gelände ausnutzen, neue Sozialräume sollen kommen, dazu eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach. „Acht bis zwölf Monate wären für mich ein guter Zeithorizont, dass wir hier wieder wie früher produzieren können“, sagt Backes. Er hoffe jetzt auf rasche Genehmigung des Vorhabens.