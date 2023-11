Genuss im Winterdorf Currywurst made in Wegberg an der Eisbahn

Die Kufen kratzen über das Eis, der Atem wird als kleine Nebelwolke sichtbar. Ein kurzer Moment der Ruhe an der Bande – riecht es da etwa nach Currywurst? So manchem Schlittschuhläufer wird es in den kommenden sieben Wochen so gehen, dass er nach seinen Runden auf der Wegberger Eisbahn im Winterdorf etwas für seinen knurrenden Magen tun muss. Damit niemand hungert, gibt es neben allerlei Süßem wie Crepes, Mandeln oder Popcorn am nagelneuen Stand von Guido Kluth auch etwas Handfestes: eine sorgfältig ausgeklügelte, regionale, frische Currywurst mit Fritten.