Nabu Wegberg Mähfreier Mai soll Insekten und Tiere schützen

Glücklicherweise gebe es da eine begeisterte Naturgärtner-Community, die dem entgegenstehe, doch Gabriele Kaufhold rät ganz klar: „Weniger zu tun, wäre für alle das Beste.“ Schon ein paar wilde Quadratmeter im Garten erfüllten ihren Zweck und bieten – mit einem Totholzhaufen oder einem Igelkasten und Blättern – auch den stacheligen Gesellen einen Lebensraum. Bereiche, die stark begangen werden, könnten dann ja regelmäßig gemäht werden und so ein Kompromiss für Mensch und Tier gefunden werden. „England etwa ist berühmt für seine Landschaftsparks. Die sind riesengroß. Die Engländer schneiden da mit dem Mäher Wege hinein – und zwar jedes Jahr andere – sodass man entspannt hindurchlaufen kann, aber dennoch Blumen und Insekten sowie andere Tiere beobachten kann“, erzählt sie begeistert. Und sie warnt: „Einen Mähroboter zu benutzen, ist auch ein Sicherheitsrisiko. In großen Tests fand man 2022 heraus, dass sie sogar gefährlich sein können: Sieben von acht getesteten Geräten seien bei einem Test mit einem Dummy in Kinderarmgröße durchgefallen.“ Das bedeute auch, dass nicht nur Igel, Kröten, Echsen und Co., sondern auch kleine Kinder in die scharfen Messer geraten könnten. „Die Menschen müssen aufwachen und sehen, was sie da eigentlich machen. Sie zerstören unsere Lebensgrundlage. Viele seltene Arten haben wir bereits verloren, aber auch rund 75 Prozent der Biomasse an Insekten ist schon fort. Und wenn sogar der Igel als sogenanntes Allerweltstier in der Vorwarnstufe auf der Roten Liste steht ...“