Wegberg: Muttertagskonzert mit dem Salonorchester

Wegberg Das Ensemble "Da Capo", dirigiert von Ernest Frissen, gastiert am Sonntag im Wegberger Forum.

Eintrittskarten sind zum Preis von 13 Euro, ermäßigt neun Euro sowohl online unter www.ticketshop.nrw als unter anderem auch an folgenden Stellen erhältlich: Buchhandlung Kirch und Reisebüro Scholz in Wegberg, Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven, RP-Servicepunkt "Alles in Maaßen" und Viehausen in Erkelenz, Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg, im Bürger-Service-Center der Kreisverwaltung und bei der Volkshochschule in Heinsberg.