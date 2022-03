Mutter-Kind-Klinik in Dalheim : Ohne Finanzhilfe in der Existenz bedroht

Marcus Bierei, Leiter des Hauses Waldquelle in Wegberg-Dalheim, hofft darauf, dass die Corona-Hilfe über den 19. März hinaus verlängert wird. Foto: Ruth Klapproth

Dalheim Corona und kein Ende? Die Mutter-Kind-Klinik in Dalheim kämpft weiter ums Überleben. Wenn am 19. März staatliche Gelder für pandemiebedingte Verdienstausfälle auslaufen, steht das Haus mit dem Rücken zur Wand.

Auch wenn Covid-19 aktuell nicht mehr das bestimmende Thema ist: Die Pandemie hat sich keineswegs in Luft ausgelöst, ebenso wenig die Schutzmaßnahmen und die überall spürbaren wirtschaftlichen Begleiterscheinungen. Für die Mutter-Kind-Klinik Haus Waldquelle in Dalheim unter Trägerschaft des Müttergenesungswerkes dauert der Kampf ums finanzielle Überleben daher weiter an. Sollten die staatlichen Hilfen wie geplant zum 19. März auslaufen, sieht Geschäftsführer Marcus Bierei schwarz. „Es gibt im Moment noch kein politisches Signal, dass die Unterstützungsgelder, die wir dringend brauchen, über die nächsten Monate gesichert sind.“ Diese „so kurz vor der Zielgeraden einzustellen“, hält er für unvernünftig.

Die Rückkehr in einen Alltag wie vor der Pandemie ist für die Vorsorge- und Rehakliniken im Müttergenesungswerk noch nicht in Sicht. Corona bestimmt weiterhin den Klinikalltag: Maskenpflicht, Abstandsgebot, Handhygiene etc. Die Folgen treffen die Kliniken wie auch Kurteilnehmerinnen schwer. „Das System ist sehr labil“, sagt Marcus Bierei. „Und gleichzeitig ist es so, dass die Familien, für die wir da sind, uns dringend brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen.“ Allein die Umsetzung der Hygienekonzepte ist für Haus Waldquelle aufwendig und teuer. Gruppen müssen zum Beispiel geteilt, demzufolge mehr Personal für die gleiche Anzahl an Gästen eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass weiterhin maximal 90 Prozent der 30 zur Verfügung stehenden Plätze genutzt werden können. Mit Blick auf die bestehenden Tagessätze sei aber eine Auslastung von 95 Prozent notwendig, um kostendeckend arbeiten zu können.

Die Realität sieht anders aus: Seit dem Anstieg der Corona-Fallzahlen im November muss etwa ein Drittel der Kurgäste – Mütter mit ihren ein bis zwölf Jahren alten Kindern – ihren Besuch wegen positiver Testergebnisse kurzfristig absagen oder die Maßnahme nach Antritt vorzeitig abbrechen. „Wir landen dann ganz schnell bei einer Auslastung von nur 50 Prozent.“ Werde die verbleibende Lücke nicht durch Mittel des Bundes geschlossen, stehe man mit dem Rücken zur Wand. „Eine Verlängerung der Maßnahmen mindestens bis zum Ende des Jahres ist unbedingt geboten“, fordert deshalb Yvonne Bovermann, die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks mit Sitz in Berlin. „Schließlich geht niemand davon aus, dass es ab dem 20. März keine Corona-Infektionen mehr gibt. Ohne Hilfe schaffen die Kliniken das nicht.“

Zahlungen erfolgen nur dann, wenn tatsächlich eine corona-bedingte Minderbelegung nachgewiesen wird und Zusatzkosten wegen der Einhaltung von Hygienemaßnahmen entstehen. Die Durststrecke, die hinter der Mutter-Kind-Klinik liegt, ist lang: Im Zuge des bundesweiten Lockdowns musste die Einrichtung von Anfang März bis Mitte Juni 2020 den Betrieb komplett einstellen, danach war Kurzarbeit angesagt, und Rücklagen für geplante Renovierungen schmolzen dahin. Die Folge sei ein Investitionsstau, der sich vorerst nicht auflösen lasse, sagt Marcus Bierei. Aber es gibt auch gute Nachrichten: „Wir konnten bislang alle Arbeitsplätze erhalten.“ 73 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt Haus Waldquelle – von der Reinigungskraft über Physiotherapeuten und Erziehern bis zu Ärzten sind viele Berufsgruppen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen vertreten.