Mutmachertag in Wegberg Watern : „Nein“ sagen mit mehr Selbstbewusstsein

Wegberg Mädchen lernen am Mutmachertag, 7. Mai, im Haus St. Georg richtiges Verhalten in schwierigen Situationen. Das geschieht spielerisch und kreativ. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die katholische Jugendarbeit des Bistums Aachen in den Regionen Heinsberg und Mönchengladbach (Kathja) bietet am Samstag, 7. Mai, einen Mutmachertag für Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die jungen Teilnehmerinnen werden sich an diesem Tag im Haus St. Georg in Wegberg kreativ und spielerisch mit dem Thema Mut auseinandersetzen.