Musikalischer Advent in Wegberg Musikverein Klinkum konzertiert in St. Vincentius

Was das Programm des großen Orchesters angeht, verspricht der Musikverein, Besonderes darzubieten: Erstmalig wird der Kirchenchor Klinkum unter der Leitung von Verena Rhein den Musikverein bei einigen Songs begleiten. Das stellt beide Beteiligten vor ganz neue Herausforderungen, aber dank der guten Vorbereitung durch ihren Dirigenten hoffen die Musiker auf ein gutes Gelingen und sind bereits gespannt, wie das Publikum auf dieses außergewöhnliche Zusammenspiel reagiert. Zu Gehör bringen die Musiker etwa altbekannte Klassiker wie „Praise the Lord“ in einem Arrangement für Blasorchester oder Evergreens wie „My Way“ von Frank Sinatra, die englischsprachige Co-Version eines französischen Chansons, die von zahlreichen Künstlern aufgenommen und in der Bearbeitung von Paul Anka, gesungen von Frank Sinatra, am bekanntesten wurde. „We are the world“ von Michael Jackson und Lionel Richie wurde für eine Spendenkampagne zugunsten der Opfer der Hungersnot in Äthiopien Mitte der 80er Jahre geschrieben. Das Lied gewann damals einen Grammy, die Single wurde nicht nur zur bestverkauften des Jahres 1985, sie war zudem die bestverkaufte Single der gesamten 1980er und erreichte dadurch als erste Veröffentlichung überhaupt Mehrfachplatinstatus. Die Musiker hoffen, dass den Zuhörern ihr zusammengestelltes Programm gefällt und empfehlen: „Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie mit uns einen wunderbaren vorweihnachtlichen Abend.“