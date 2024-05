Modische Zeitreise in Beeck Trachtenmuseum empfängt neugierige Besucher

Wer die aktuelle Ausstellung besucht, betritt zunächst eine „Zeitschleuse", um dann auf einem rund 15-minütigen Rundgang Station zu machen in der legendären Carnaby Street, wo zahlreiche Boutiquen Einkaufsmöglichkeiten bieten. Beim unvergessenen Woodstock-Festival treten Santana, Joe Cocker und Joan Baez vor 400.000 Menschen in dem kleinen Ort nahe New York City auf. Studentenproteste, Terroranschläge der RAF und Experimente mit bewusstseinserweiternden Substanzen in den 1970er-Jahren. Von New York ist es gar nicht weit ins beschauliche Beeck: Ein altes Schwarz-Weiß-Foto zeigt die heimische Band, die sich „The Black Byrds" nannte. Georg Wimmers, späterer Chorleiter der Beecker Spatzen und langjähriger Schulleiter im Flachsort, ist auf dem Bild zu erkennen. Im Internet wurde Gregor Laufenberg auf der Suche nach Exponaten fündig. Aber viele Dorfbewohner haben für die Ausstellung auch ihre eigenen Altertümchen zur Verfügung gestellt – Kleidungsstücke, die Musikbox, zahlreiche Fotos. Die Schätze vom Dachboden und aus dem Keller, aufbewahrt in Kartons, Kleiderschränken, Alben und Kisten, werden nun einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie entführen in vergangene Zeiten, die viele Ausstellungsbesucher selbst erlebt haben. Aber auch die Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet werden eingebunden. So gibt es zum Beispiel eine enge Kooperation mit dem Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasium. Im Rahmen des Projekts „Recycling und Ressourcen" stellten die Mädchen und Jungen fest, dass in jedem Jahr etwa 450 Millionen Jeans im Müll landen und dass zum Herstellen einer einzigen Jeans 18.000 Liter Wasser benötigt werden.