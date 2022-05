Museumstag in Wegberg​: Wer mag, kann spinnen oder Flachs machen​

Wegberg Am internationalen Museumstag, Samstag, 14. Mai, bieten die Beecker Erlebnismuseen und die Schrofmühle in Rickelrath besondere Aktionen.

In Deutschland wird der Internationale Museumstag vom Deutschen Museumsbund bundesweit koordiniert und in enger Kooperation mit den Museumsverbänden und -ämtern der Länder auf regionaler Ebene sowie den Museen vor Ort umgesetzt. Unterstützt wird der Museumstag von ICOM Deutschland. Im Kreis Heinsberg haben sich insgesamt neunzehn Museen dem Aktionstag angeschlossen.

Beecker Erlebnismuseen Die beiden Beecker Museen – das Flachsmuseum und das Museum für europäische Volkstrachen – haben einige besonderen Aktionen vorbereitet. Beide Häuser sind bei freiem Eintritt von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und bieten Führungen oder eine eigene Erkundung per Museumsrallye durch die Ausstellungen an. Dafür winken Preise und ein Stempel für das Heimat-Diplom zu 50 Jahre Kreis Heinsberg. Um 11.30 Uhr und um 15 Uhr wird die Verarbeitung vom Flachs zum Leinen demonstriert und es kann dabei das Flachsdiplom erworben werden.

Während des gesamten Tages werden Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke angeboten. Die Öffnungszeiten sind am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Das Flachsmuseum ist an der Holtumer Straße 19 und Museum für Europäische Volkstrachten am Kirchplatz 7 in Beeck zu finden. Der Eintritt frei.