Flachsmuseum Beeck Wo Mundart noch gepflegt wird

Klara Schlömer vom Beecker Heimatverein erzählte von einem Mordfall, der sich 1896 in Holtum begeben haben soll: Im benachbarten Stadtteil – mit einer leicht hämischen Haltung begegnete man der Geschichte scheinbar – sei vor über 120 Jahren eine Bauersfrau tot in der Scheune gefunden worden. Wer den Mord begangen hat, konnte bis zuletzt nicht geklärt werden, doch Heinz Schlömer brachte ein wenig Licht ins Dunkle: Der Holtumer Bauer und seine Geliebte, eine angestellte Magd, seien nach einem langwierigen Prozess, bei dem über 80 Zeugen befragt worden sein sollen, zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden sein – die ursprünglich angedachte Todesstrafe konnte damit abgewendet werden. Die erstaunten Gesichter der Zuhörer ließen das „Dat jöff et doch net“ in ihren Köpfen nur erahnen – über eines schienen sich alle von ihnen einig zu sein: Sowas kann auch nur in Holtum passieren.