Projekt in Wegberg vorgestellt Mundartatlas soll die Dialekte am Leben halten

Hans-Josef Heuter vom Heimatverein Schafhausen, der Wassenberger Heimatvereins-Vorsitzende Walter Bienen und der Leiter des Heimat-Arbeitskreises Hückelhoven, Willi Spichartz, stellten der Klängerstu’ef das Projekt „Mundartatlas“ vor, an dem sich mehrere Vereine beteiligen. Auf einige Fragen der erfahrenen Wegberger Mundartler erläuterten die Gäste, dass es nicht darum gehe, dem bereits vorhandenen Fundus an regionalen Druckwerken in Atlanten-Form ein weiteres hinzuzufügen, sondern die unterschiedlichen Ausprägungen des Platts in den Ortschaften des Kreises festzuhalten. Zusätzlich soll es in Form von Video-Vorträgen festgehalten und übers Internet zugänglich gemacht werden, um die Unterschiede in der Lautmalerei zu dokumentieren – ein ambitioniertes Projekt, das vom Landschaftsverband Rheinland und Sprachwissenschaftlern unterstützt wird, auch Landrat Stephan Pusch fördere das Vorhaben.