Mütterzentrum Regenbogen in Wegberg Ein Ort für Leute, die etwas bewegen wollen

Zehn Kinder sitzen in Reih und Glied samt Getränken und Brotdosen auf kleinen Stühlen und frühstücken zusammen, so wie jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Spielgruppe „Müzchen“ des Vereins Mütterzentrum Regenbogen für Frauen und Familie. Später tanzen sie zu Musik und spielen miteinander in dem kindgerecht ausgestatteten Gruppenraum samt Kuschelecke und Basteltisch. Nicole Gradowski, Organisatorin der Spielgruppe, und Ergänzungskraft Yildiz Özgür betreuen die Kids den Vormittag lang, bis um zwölf Uhr die ersten Eltern eintrudeln, die von ihren Kindern freudig in Empfang genommen werden.