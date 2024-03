Klimaschutz in Wegberg Müllsammeln belebt Kopf und Landschaft

Später, nach erfolgreicher Abfalljagd, trafen alle wieder zusammen im Café Holtmühle auf einen Kaffee oder Tee, gespendet von einer Mitsammlerin und dem Café-Betreiber Johannes Kuhle. Dabei wurde der erfolgreichen Organisatorin der Reinigungsaktion, Monica Carruthers, der „Blaue Ehrendiamant“ als Auszeichnung für ihr Engagement überreicht. Wobei es sich bei diesem „Ehrendiamanten“ wohl doch eher um eines der vielen Fundstücke vom Wegesrand gehandelt haben dürfte, tatsächlich aus billigem Kunststoff statt aus edlem Kohlenstoff bestehend. Und man spekulierte über die illegalen Entsorger. Einen gewissen Zwiespalt im Denken darf man annehmen, wenn ein Gartenfreund den Plastikträger für seine sechs Primeln einfach ins Gebüsch geworfen hat; als wenn der Garten eine bessere Natur sei, die „normale“ aber nur ein übergroßer Abfallbehälter. Oder wenn Hundehalter, die stets dieselbe Route zwischen Grenzlandring und Kiefernweg am Stadion entlang nehmen, dabei in „mühevoller“ Sammelarbeit die Kotbeutel an einer Ligusterhecke auf einen Haufen werfen, statt sie zu einem Abfallbehälter zu bringen. Bis sich dann gut 50 Stück dort stapeln.