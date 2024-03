Städtische Kita Merbeck Kita-Kinder packen mit an – Müll sammeln als Herzensangelegenheit

Dabei handelt es sich bei der Müllsammel-Aktion um ein kollektives Gemeinschaftserlebnis: Denn nicht nur die Jüngsten machen fleißig mit, auch die Grundschulkinder ziehen klassenweise in die Natur, um sie von menschlichen Hinterlassenschaften zu reinigen. Und auch der Sportverein Merbeck nimmt an der Aktion teil. „So kommen gut ein paar Hundert Merbecker zusammen, die den Ort zum Strahlen bringen“, sagt Natalie Kühn erfreut. Sie ist die Vorsitzende des Elternbeirats und 2. Vorsitzende des Fördervereins der Kita. Einen der großen Unterstützer dieser Aktion ist ihr Ehemann Christian, die beiden haben zwei Kinder, die in die Kita Wildwiese gehen. Er hatte bei seinem Arbeitgeber, der Firma EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein, erfolgreich dafür geworben, kostenfrei einen Container zur Aufnahme des gesammelten Unrates auf dem Dorfplatz mitten in Merbeck aufzustellen. „Zehn Kubikmeter Fassungsvermögen hat dieser Container“, erklärt er. „Im ersten Jahr war er nicht mal zu einem Viertel gefüllt, letztes Jahr beinahe halb und nun hoffen wir, ihn komplett zu füllen.“ Das sei auf der einen Seite ein großer Erfolg, weil es hieße, dass sorgfältig gesammelt wurde. Auf der anderen Seite sei es natürlich sehr schlecht, dass überhaupt so viel Müll in der Natur liegt.