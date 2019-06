Feuerwehreinsätze in Wegberg : Müll brennt auf früherem Flugplatzgelände in Wildenrath

Müll brennt auf früherem Flugplatzgelände in Wildenrath

Feuerwehreinsätze in Wegberg

Wegberg Wegbergs Feuerwehr meldet einen einsatzreichen Dienstag – und auch am Mittwoch galt es, einen Brand zu löschen.

m 13.12 Uhr wurden der Löschzug 1 und die Verwaltungsstaffel zu einem Pkw-Brand gerufen. „Die Rauchentwicklung stellte sich als Schmorbrand im Motorbereich heraus und war deshalb kein Einsatz für die Feuerwehr, so dass die Wehrleute nach wenigen Minuten wieder einsatzbereit waren“, berichtet Feuerwehrsprecherin Lena Graab.

Am Mittwoch um 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Traktor mit Ballenpresse in der Nähe des Merbecker Busches alarmiert. Das Feuer war schnell gelöscht, der Traktor wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz war nach einer letzten Kontrolle mit einer Wärmebildkamera nach rund einer Stunde beendet.