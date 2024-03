Konzert in Wegberg Genussvoller Jazz in ausverkaufter Mühle

Dabei offenbart sie sowohl eine weit ausgreifende Dynamik als auch einen fast schauspielerischen Umgang mit ihrer Stimme: Diese jammert, schluchzt, krächzt, raunt oder schreit, je nachdem, was das Lied verlangt. Dabei klingt sie manchmal lasziv, manchmal explosiv. Und das Miteinander von Sängerin und Gruppe ist, man sieht es auch an den hin- und herfliegenden Blicken aller Akteure, spannungsgeladen und harmonisch zugleich. Dabei setzt Erstere neben die klassischen Jazzstandards wie „Sunny“, „Fly Me To The Moon“ und „Night and Day“, welche allesamt eine recht bürgerliche Vision von romantischer Liebe verkörpern, ihre eigenen Songs. Hier merkt man auf erfreuliche Weise die Handschrift ihrer, der jungen Generation. Und zwar in den Titeln „I Miss Me“ ebenso wie in „Sometimes“, Letzterer ihre musikalische Abrechnung mit einer „toxischen Beziehung“, wie die Sängerin selbstbewusst bemerkte.