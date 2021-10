Wegberg : Mühlengold geht nach Leverkusen

Wegberg Einige hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben in den vergangenen Monaten die Wegberger Mühlenroute erkundet und sich auf die Suche nach dem Wegberger Mühlengold begeben. 20 Fragen rund um die Stadtgeschichte warteten auf eine Antwort.

In der Bürgermeistersprechstunde sind die Gewinner und Gewinnerinnen des Wettbewerbs live gezogen worden. Der dritte und zweite Platz, in Form einer vergoldeten Münze, ein Replikat einer in Wegberg gefunden Goldmünze, gehen an Annette M. aus Wegberg und Kyllian D. aus Erkelenz. Den Hauptpreis, eine Kopie dieser Münze aus echtem Gold, gewinnt Karin G. aus Leverkusen. Die Gewinner und Gewinnerinnen erhalten eine separate Benachrichtigung.