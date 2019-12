Motte Aldeberg in Arsbeck : Erinnerungen an alte Kapelle geweckt

Arsbeck Das Kreuz auf der Motte Aldeberg hat eine neue Verkleidung erhalten. Etwa bis zum Jahr 1970 hatte an seiner Stelle eine Kapelle gestanden. An diese wird damit die Erinnerung wachgehalten.

Im Laufe der Jahre hat die Holzverkleidung am Kreuz auf der mittelalterlichen Motte Aldeberg, die eine der größten des Rheinlandes ist, gelitten. Auf einen Hinweis hin und in Absprache mit dem zuständigen Förster Erik Ludwig haben Mitarbeiter der Firma Baltes Bedachungen aus Wegberg-Wildenrath jetzt als freiwillige Leistung eine Aluminium-Fassadenbekleidung angefertigt und befestigt. „Das Kreuz wird so vor Wind und Wetter geschützt“, erläutert Dachdeckermeister Roland Loven, der die Kanten des schmalen Satteldachs und der rückwärtigen rautenförmigen Fläche vermessen hatte. Das Kreuz erinnert dabei an jene Stelle, an der bis etwa 1970 eine Kapelle stand. Um diese hatte sich zehn Jahre lang Krista Nießen ehrenamtlich gekümmert. Ihr war es als Anwohnerin ebenso eine Herzensangelegenheit gewesen, auf der Motteanlage nach dem Rechten zu sehen.