Blaulicht-Ticker für das Erkelenzer Land : Motorradfahrer verletzt sich schwer

Erkelenzer Land In Hückelhoven verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, ein Rentner wird Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Beim Diebstahlversuch bleibt es hingegen in Schwanenberg.

Motorradfahrer verletzt sich schwer Von Baal kommend, befuhr ein 48-jähriger Erkelenzer am Samstag gegen 8.48 Uhr mit seinem Motorrad die K 29 in Richtung Hetzerath. In Höhe des Kreisverkehrs an der Kreisstraße 32 kam der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Er verletzte sich dabei schwer und musste stationär ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass das Krad offensichtlich nicht zugelassen war. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.