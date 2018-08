Motorradfahrer in Wildenrath auf Friedrich-List-Allee schwer verletzt

Die Friedrich-List-Allee in Wildenrath war am Samstag nach einem Unfall gesperrt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wegberg Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wildenrath schwer verletzt worden. Die Friedrich-List-Allee war mehr als zwei Stunden gesperrt.

Der 32-jährige Motorradfahrer aus Erkelenz war gegen 16.20 Uhr aus Arsbeck kommend auf der Friedrich-List-Allee unterwegs, als er an der Einmündung zur Straße „Am Golfplatz“ aus bislang ungeklärten Gründen stürzte, teilte die Polizei mit. Er rutsche mit dem Motorrad nach rechts in den Grünstreifen, wobei er sich schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Friedrich-List-Allee blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18.35 Uhr gesperrt.