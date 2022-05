Autorin Monika Wilmen aus Wegberg : Wie Gedanken und Gefühle zu Worten werden

Monika Wilmen schreibt für ihr Leben gerne. Die Wegbergerin ist nun für ihr literarisches Schaffen bei einem Schreibwettbewerb ausgezeichnet worden. Foto: Stephan Vallata

Wegberg Monika Wilmen ist Preisträgerin des inklusiven Schreibkunstprojektes „Heraus mit den Sprachen!“. 700 Menschen mit und ohne Behinderung waren daran beteiligt.

Monika Wilmen hat einen unverstellten Blick auf die Welt. Und sie formuliert schnörkellos, was sie denkt, was sie fühlt, was sie bewegt. Schreiben – das tut sie für ihr Leben gerne. Ein kindliches Gemüt, könnte man meinen. Aber kindlich bedeutet ja vor allem auch: wahrhaftig. „Das Sprechen macht mich glücklich. Durch das Sprechen miteinander geht es mir gut.“ Für ihre Gedanken zum Thema Sprache hat der Verein Die Wortfinder die Wegbergerin jetzt ausgezeichnet. Sie gehört zu den Preisträgern des inklusiven Schreibkunstprojektes „Heraus mit den Sprachen!“.

700 Menschen mit und ohne Behinderung waren daran beteiligt, eine bunte Mischung. Die Autorinnen und Autoren sind zwischen acht und 94 Jahren alt und kommen aus mehr als 30 verschiedenen Herkunftsländern. Monika Wilmen, die in einer Einrichtung des LVR-Verbundes heilpädagogischer Hilfen in Wegberg lebt, ist eine von ihnen. Ihr Text wurde zusammen mit den anderen preisgekrönten Beiträgen jetzt in dem Buch „Heraus mit den Sprachen“ abgedruckt.

Die Preisverleihung in Bielefeld hat sie am vergangenen Freitag mit einer Begleitperson persönlich besucht. Aufregend sei das gewesen, sagt die Schriftstellerin, Jahrgang 1951. „Wir sind erst um halb drei in der Nacht wieder Zuhause gewesen.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr der Hinweg: „Wir haben uns dreimal verfahren.“ Ihre gute Laune indes konnte die ganze Anstrengung kaum trüben. Und überhaupt: Wer mit Monika Wilmen ins Gespräch kommt, stellt schnell fest, dass so schnell wohl kaum etwas an ihrer Unbeschwertheit rütteln kann.

Die vergangenen beiden Jahre allerdings waren auch für sie eine Belastungsprobe. „Gerade in der Corona-Zeit hast du doll damit gekämpft, dass du nicht raus durftest und keinen Besuch empfangen konntest“, sagt Heike Holtappels, Teamleiterin des regionalen Begegnungs- und Beschäftigungszentrums Amern sowie der Seniorenbetreuung Wegberg, im Gespräch mit Monika Wilmen. Wie es die meisten guten Schriftsteller tun, hat sie ihr Ringen bereits im vergangenen Jahr mithilfe von Silke Mollenhauer literarisch verarbeitet – und später als Wettbewerbsbeitrag eingereicht. Sie schreibt: „Tapfer will ich bleiben, auch wenn man nicht zur Stadt gehen kann. Es geht aber vorbei. Bald werde ich bestimmt ein Licht am Ende des Tunnels sehen.“ Dieser Text fand 2021 Eingang in einen literarischen Wochenkalender des Vereins Die Wortfinder unter dem Motto „Mein Schatten springt vor Freude“. Ebenso bot ein großflächiger Wasserschaden in ihrem Seniorenwohnheim Anlass genug, aus dieser Erfahrung einen Text zu entwickeln.

Monika Wilmen hat lange Zeit in einer Werkstatt der Lebenshilfe Heinsberg in Oberbruch gearbeitet und ist mittlerweile im Ruhestand. Langweilig wird ihr aber nie. Neben dem Schreiben gehört auch das Lesen – mit Vorliebe Märchenbücher –, das Malen von Mandalas und das Singen – vor allem Weihnachts- und Kirchenlieder – zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Zudem ist sie Mitglied des Nutzerbeirates der LVR-Region. Seit über 20 Jahren lebt die gebürtige Viersenerin in Wegberg, hat dort Wurzeln geschlagen.

Der gemeinnützige Verein Die Wortfinder mit Sitz in Bielefeld fördert die Literatur und das kreative Schreiben von „besonderen Menschen und Menschen in besonderen Lebenslagen“, so Projektleiterin Sabine Feldwieser. Unter anderem veranstaltet er seit 2011 jährlich einen Literaturwettbewerb für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung.

Daraus entstanden ist eine reizvolle Mischung von Gedanken, Gedichten und Geschichten. Das Buch „Heraus mit den Sprachen!“ enthält Texte zum Lachen und Texte zum Weinen. Es ist ein Kaleidoskop sprachlicher Vielfalt. Die Multi­perspektivität der Texte soll den eigenen Blick auf die rund 160 Malereien und Zeichnungen erweitern.