Mühlenserie: Die Molzmühle: Gemütliche Mühle in idyllischer Waldlage

Rickelrath Die Mühlen des Wegberger Landes sind mehr als nur romantische Erinnerungen an längst vergangene Zeiten.

Zur Bedeutung der Mühlen äußerte sich Autor Friedel Krings in seiner Serie „Wasser, Wind und Steine“ schon im Jahr 1960: „Sie verkörpern ein ganz bedeutendes Kapitel heimischer Wirtschaftsgeschichte“, erklärt Friedel Krings, „zudem sind die noch erhaltenen Mühlen als technische Bau- und Kulturdenkmale zu werten.“

Über ein gut erhaltenes Triebwerk einer Wassermühle an der Schwalm verfügt die Molzmühle, deren Mühlenteich durch den Mühlenbach gespeist wird, und die über eine Gastronomie verfügt, die schon seit vielen Jahren von Inhaberin Brigitte Hoyer geführt wird. Die Molzmühle ist ein Beispiel für die jüngere Mühlenhausform des Schwalmgebietes und überzeugt in erster Linie durch die Geschlossenheit, Zweckmäßigkeit und Deftigkeit ihrer Baukörper, wie Krings feststellte.

1853 Der Mahlgang ist täglich 16 Stunden lang in Betrieb.

Stellvertretend für die anderen Mühlen hat sich Friedel Krings in einem Aufsatz der dortigen Mühlentechnik gewidmet. Die Molzmühle, deren Wasserrad im April 2013 erneuert wurde, verfügt über eine zwölf Mal acht Meter große Mühlenstube. In der Mitte der Mühle und vor der schwalmwärtigen Langseite steht das Herzstück des Mühlentriebwerkes, die gewaltige, senkrecht stehende und mit festen Rädern bewehrte Tummelachse. Sie befindet sich unmittelbar vor der Mühlradachse und wird durch ein fest gezimmertes Stirnrad, das auf der Mühlradachse sitzt, angetrieben. Während die Tummelachse dem Antrieb der Ölmühle diente, wurde die Kornmühle direkt vom Stirnrad der Mühlradachse angetrieben.

Das Triebwerk der Molzmühle ist insofern konstruktiv bemerkenswert, als mit Hilfe eines ebenso sinnvoll wie einfach gebauten Hebelwerkes die Ölmühle in ihrer Gesamtheit oder auch nach Bedarf Kollergang und Keilpressen jeweils getrennt mit der Tummelachse verbunden oder von dieser gelöst werden konnten, stellte Friedel Krings seinerzeit beeindruckt fest. „Allein diese Konstruktion beweist, über welch handwerkliches Können und auch planerisches Gestalten die früheren Mühlenbauer verfügten.“

Das heutige Mühlrad mit seinen acht Holzspeichen und 24 Schaufeln aus besonders haltbarem afrikanischem Bongossiholz nahm der Verein „Molzmühlrad“ nach jahrelangen Bemühungen im April 2013 in Betrieb. Es hat einen Durchmesser von 4,82 Meter und wurde vom Mühlenbauer Gerd Möller aus Osnabrück zusammen mit seinem Sohn Maximilian Kreye errichtet. Im Jahr 1981 hatte die heutige Eigentümerin der Mühle, Brigitte Hoyer, den Entschluss gefasst, die Molzmühle zu einem Hotel-Restaurant umzubauen. Damals befand sich das Mühlengebäude in einem beklagenswerten Zustand. Stück für Stück und mit viel Liebe restaurierte die heutige Betreiberin die Bausubstanz und machte die Molzmühle weit über die Stadtgrenzen Wegbergs hinaus als Hochzeitsmühle bekannt. Um den Einbau eines neuen Mühlrads verwirklichen zu können, gründete Brigitte Hoyer am 20. Mai 2009 mit Hellmut Trumpff und Karl-Heinz Drees den Verein „Molzmühlrad“.