Teilstandort in Merbeck : Moderne Heizung für die Erich Kästner Schule

Wegberg Nach über 40 Jahren im Einsatz hat die alte Anlage das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Welche beiden Kriterien bei der Auswahl des neuen Systems ausschlaggebend sind.

Drei Varianten hatte der städtische Fachbereich Gebäudewirtschaft in Erwägung gezogen: eine konventionelle Gasheizung, eine reine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine bivalente Anlage, die den Grundwärmebedarf über eine Wärmepumpe deckt und größere Heizlasten an kalten Tagen über einen zusätzlichen Gaskessel erbringen kann. Die Verwaltung stuft die letztgenannte Variante als besonders effizient ein, sie sei jedoch auch teurer, da zwei Heizsysteme installiert werden müssen. Mit Ausnahme von Bündnis 90/Die Grünen schlossen sich alle Fraktionen dieser Sichtweise an. Die Fraktion Die Linke enthielt sich bei der Abstimmung.

Die neue Heizungsanlage soll ausschließlich der Raumerwärmung dienen. Warmwasser für Schule und den offenen Ganztag wird vollständig dezentral über Elektrogeräte an den Zapfstellen erzeugt. Die derzeit noch mit Warmwasser versorgten Duschanlagen des ansässigen Sportvereins Merbeck werden nach Auskunft des Fachbereiches Bildung und Soziales im Laufe des Jahres außer Betrieb genommen, da der Sportverein dann die Duschen seines Vereinsheimes in Betrieb nimmt. Die bisherige Ölheizung einschließlich Tank soll zurückgebaut und die Räume des Kellergeschosses als Lagerräume der Schule genutzt werden.

Im Gegensatz zur Mehrheit im Umweltausschuss sprachen sich die Grünen aufgrund der guten Umweltbilanz für eine reine Luft-Wasser-Wärmepumpe aus. Marc Ostendorp zog in seiner Begründung zudem die Genauigkeit der Betriebskostenberechnung in Zweifel, die die Verwaltung angestellt hatte, um die drei Varianten miteinander zu vergleichen. Dabei ging sie von einem Gaspreis in Höhe von 10,1 und einem Strompreis von 28,2 Cent pro Kilowattstunde aus. „In der jetzigen Zeit, in der sich die Energiepreise sprunghaft verändern, ist eine solche Wirtschaftlichkeitsrechnung wie ein Blick in die Glaskugel“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wenn ich die Energiepreise der Zukunft nicht kenne, kann ich auch nicht genau sagen, welche Variante die günstigste ist“, so Ostendorp. „Deshalb ist für uns das Entscheidungskriterium des Klimaschutzes ausschlaggebend gewesen.“