Interview mit Birthe Wernery : Mobile Jugendarbeit in Wegberg ist „enorm beeinträchtigt“

Wegberg Für die Planung von Aktionen und Ausflügen gibt es aktuell kein Budget. Warum Jugendliche trotzdem nicht leer ausgehen sollen und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Streetworkerin Birthe Wernery im Interview

Wernery Es wird ein bunter Mix sein, der sich an den Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen orientiert. Dazu zählen Aktionen an den Wochenenden oder auch in den Ferien wie zum Beispiel Lasertag (Anmerkung: ein Indoor-Mannschaftsspiel), ein erlebnispädagogischer Tag am Baldeneysee in Essen oder Graffiti-Aktionen. Wir planen auch gerade einen Skater-Contest im Kreis mit vier verschiedenen Standorten und ein Fußball-Nachtturnier.