Wegberger fotografiert Bildband Der Windpark aus einer neuen Perspektive

Vor fünf Jahren ist Heinrich Lohmann als Gründer und Geschäftsführer der MLK-Gruppe mit seiner Idee an Markus Bullik herangetreten, die unterschiedlichen Großprojekte mit der Kamera festzuhalten. Und das in einer sehr hochwertigen Art und Weise im Schuber. Begonnen hat das 2021 mit einem Fotobuch über zwei neue Anlagen zwischen Erkelenz und Hückelhoven. „Das Buch ist ein sinnliches Medium und unterscheidet sich somit stark von digitalen Präsentationsformen“, sagt der Fotograf. Produziert wird es als Give-away für Kunden, Partner oder Investoren, ist aber auch im Buchhandel erhältlich. „Es ist einfach spannend, zu sehen, wie das Universum rund um das Windrad tickt“, betont Bullik. Und das weiß er genau: Ob Tag oder Nacht, Hitze oder Kälte, Sonne oder Regen – gab es entscheidende Momente auf der Baustelle festzuhalten, war er da. Meilensteine sind zum Beispiel die Situationen, in denen die immensen Rotorblätter in schwindelnder Höhe befestigt werden oder der Nachttransport der bis zu 90 Meter langen Flügel. Dabei hat er, wann immer es ihm sinnvoll erscheint, immer und in diesem dritten Band sogar noch mehr als in den beiden Vorgängern den besonderen Blick auf die Arbeiter. „Da schenkt MLK mir ganz viel Vertrauen. Es gibt so viele unterschiedliche Facharbeiten in solch einem Großprojekt: Da sind die Ingenieure, die Arbeiter, die Kabel ziehen, riesige Fundamente werden gefertigt, Eisenbieger erstellen den Ankerkorb, es werden Bohrungen gemacht, um sicherzustellen, dass sich keine alten Kampfmittel im Boden befinden und und und“, zählt er auf.