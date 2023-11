Tag der offenen Tür MKG Wegberg lädt zum Info-Tag ein

Am Tag der offenen Tür findet auch eine Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe am MKG Wegberg statt, die sich vor allem an Schülerinnen und Schülern von Haupt- und Realschulen richtet, die derzeit in der Jahrgangsstufe 9 sind und im Schuljahr 2025/2026 in eine gymnasiale Oberstufe wechseln wollen, sowie deren Eltern. Aber auch jene, die bereits in der 10. Klasse sind und bereits im kommenden Schuljahr 2024/2025 in die gymnasiale Oberstufe wechseln wollen, sind willkommen. Dabei wird das Oberstufensystem am MKG vorgestellt und über die Unterstützungsangebote für Schulwechsler informiert.

Auch am Tag der offenen Tür bietet das MKG für interessierte Eltern der Sechstklässler, die im nächsten Frühjahr die zweite Fremdsprache ab Klasse 7 wählen müssen, eine Informationsveranstaltung zur Sprachenwahl.