Aufklärung in der Schule Schüler vor Suchterkrankungen schützen

Nicht jede Sucht hat mit Substanzen wie Tabak, Alkohol, Cannabis oder chemischen Drogen zu tun. Es gibt auch andere Suchtmittel. Darüber klärt die MKG-Suchtbeauftragte Christina Wlosinski die Eltern auf und wird den Fokus auf Online- und Mediensucht sowie Essstörungen legen. Die Eltern erhalten so einen Einblick in die Präventionsarbeit und haben zudem die Möglichkeit, untereinander in den Austausch zu gehen. Zudem könnte das Gesamtkonzept zur Suchtprävention am MKG die Anbahnung von Gesprächen zwischen Eltern und ihren Kindern über problematisches Konsumverhalten vereinfachen.