„Food & Music“-Wochenende in Wegberg : Bunter Mix aus Kulinarik und Tonkunst

„Food & Music“-Wochenende in Wegberg

Für das leibliche Wohl ist am dritten Septemberwochenende in der Wegberger Innenstadt bestens gesorgt. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Ganz im Zeichen der Geselligkeit und des Genusses steht in Wegberg das dritte Septemberwochenende. Auf dem Rathausplatz wird bei abwechslungsreicher Live-Musik sicherlich kein Gast hungrig oder durstig bleiben.

(RP) Die Werbegemeinschaft Wegberg sowie die ansässige Gastronomie sorgen für die Bewirtung einer reichhaltigen Auswahl an Getränken. Von frisch gezapftem Bier bis hin zu leckeren Cocktails wird alles geboten, was die Kehle kitzelt. Zudem laden diverse kulinarische Angebote zum gemütlichen Schmausen ein.

Zusätzlich bietet die Werbegemeinschaft mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 18. September ab 13 Uhr und bereits ab 11 Uhr mit einem bunten Angebot an Marktständen entlang der Innenstadt den Besuchern die Gelegenheit zum Bummeln, Stöbern und Shoppen.

Ebenso kann sich das Musikprogramm sehen lassen. Los geht es am Freitag, 16. September, mit der Mönchengladbacher Rockband Wayne, die mit ihren Rock-Hits zu hören ist. Beets‘n‘Berries lassen am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr die Bühne erbeben. Die mehrköpfige Band ist mit selbst geschriebenen und Cover-Songs sehr breit aufgestellt und legt besonderen Wert auf die Nähe zu ihrem Publikum. Ein besonders frischer Wind wird es zuvor auf der Bühne am Rathaus geben, wenn die Wegberger Sängerin und Gitarristin Elena bereits ab 19 Uhr Popsongs auf Englisch und Deutsch darbietet.