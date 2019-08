Mit zehn Euro über den Wegberger Trödelmarkt : Unterwegs auf dem Wegberger Trödelmarkt

Wegberg Feilschen gehört zu einem Besuch des Trödelmarkts in der Innenstadt dazu. Freundlichkeit wird von den Händlern honoriert.

Freundlichkeit, Mut zum Handeln und charmantes Nachfragen werden bei Birgitte Buttler immer belohnt. „Das gehört einfach dazu“, erklärt die 54-Jährige, die seit mehr als zehn Jahren mit ihrem Verkaufsstand auf dem monatlichen Trödelmarkt in der Wegberger Innenstadt zu finden ist und ehrenamtlich für das Stadtmarketing der Grenzlandringstadt an jedem ersten Sonntag im Monat den beteiligten Händlern ihre Plätze zuweist.

Dann ist die Integrationshelferin der Arbeiterwohlfahrt ganz in ihrem Element – und gewährt, wenn ihr das Gegenüber sympathisch erscheint, großzügig Rabatt. „Schließlich will man die ganzen Sachen auch nicht wieder einpacken und nach Hause schleppen“, verrät die Flohmarktverkäuferin und zeigt auf die ausgelegten Waren: längst gelesene Bücher, ein Gürtel, hübsche Dekorationen.

Oldtimer Der Oldtimertreff Grenzlandring Wegberg lädt in der Zeit von April bis Oktober einmal im Monat zur Autoschau am Rathaus ein. Der Eintritt ist frei.

Trödelmarkt Das Wegberger Stadtmarketing veranstaltet am ersten Sonntag im Monat (bis September oder Oktober, je nach Wetterlage) den bunten Händler-Treff in der City.

Birgitte Buttler ist früh auf den Beinen an diesem sommerlichen Tag. Das Einweisen geht schon um acht Uhr los. „Wer bei uns nicht feilschen möchte, ist hier nicht richtig“, macht die Wegbergerin unmissverständlich deutlich und händigt mir drei weiße Engel-Figuren aus. Mein Budget: zehn Euro. Etwa 20 bis 30 Prozent Nachlass sollten ihrer Meinung nach durch geschicktes Handeln schon drin sein. „Wenn ich etwas nicht loswerde, auch 50 Prozent. Aber wenn jemand unfreundlich ist, schalte ich auf stur.“ Noch ist es ruhig an diesem Vormittag in der Wegberger City – die beste Zeit, um mit den Verkäufern ins Gespräch zu kommen und zu verhandeln. „So ab mittags kommt das hier in Schwung“, weiß Buttler, die bis 2018 einen eigenen Second-Hand-Laden führte, aus Erfahrung. Sogar aus Mönchengladbach oder Niederkrüchten kämen die Besucher des Wegberger Trödelmarktes, auch aus Erkelenz oder Hückelhoven. Hier gehören Vogelkäfige, Bügeleisen, Bobbycars, Rollschuhe und Kleidung zum Angebot aus zweiter Hand.

Sabine Ermel ist jeden Monat dabei. Die engagierte Wassenbergerin, die in der Feierabendsiedlung zu Hause ist, unterstützt mit ihren Einnahmen notleidende Tiere auf Mallorca, Malta und in Rumänien. Auf der Balearen-Insel, die sie im Herbst wieder besucht, fährt sie mit einem Leihwagen die Supermärkte an, um günstig Futter für die Hunde und Katzen einzukaufen. Sabine Ermel weiß, dass die Tiere ihre Hilfe brauchen, wenn sie die Sonntage in Wegberg an ihrem kleinen Verkaufsstand verbringt. Ein paar Schritte weiter auf dem Rathausplatz weist Kevin Norgel die nach und nach eintreffenden Oldtimer-Besitzer ein. Rund 150 rollende Altertümchen – Autos und Motorräder, die mindestens 30 Jahre alt sind – werden es seiner Einschätzung nach wieder werden, darunter ein Jaguar, Ferrari, Adler, aber auch eher unspektakuläre „Gebrauchsautos“ wie Opel Kadett oder Opel Corsa, viele mit dem Zusatz „H“ für Historisch auf dem Nummernschild.