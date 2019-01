Christian Pape trifft Hans Süper in Köln: Ein Kölsch mit Hans Süper im Sölzer Klaaf

Info

Foto: jeck & joot

Persönlich Hans Süper wurde am 15. März 1936 in Köln geboren und ist ein deutscher Musiker und Komiker. Er wurde 1974 als Teil des Colonia Duetts bekannt. Seit 1979 ist er mit seiner Frau Helga verheiratet. Sein großes Hobby ist das Angeln. Als Lieblingsurlaubsziel gibt er Usedom an.

Auftritte Hans Süper ist vom 16. bis 19. Mai bei den fünf Vorstellungen von „Pape macht Zirkus“ in Wegberg-Beeck zu sehen. Drei Vorstellungen sind ausverkauft. Restkarten zum Preis von 59 Euro gibt es nur noch für die Premiere am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr und die Show am Samstag, 18. Mai, 15 Uhr.

Tickets unter www.pape-macht-zirkus.de, bei Feinkost Pape, Karolingerring 14 in Erkelenz, an allen AD Ticket-Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 0180 6050400.

Künstler Neben Hans Süper stehen bei „Pape macht Zirkus“ unter anderem folgende Künstler im einzigartigen Spiegelzelt im Garten von Haus Beeck (An Haus Beeck 1, 41844 Wegberg-Beeck) auf der Bühne: Björn Heuser (Erfinder der Kölner Mitsingkonzerte), Funky Monkeys (preisgekrönte komödiantische Artisten am chinesischen Mast aus Brasilien, Vietnam und Deutschland), Jonathan Burns (wurde in den USA zum Variety Artist of the Year gekürt), Sos & Victoria (aus Armenien, halten den Weltrekord im schnellsten Quick Change), Phil Os (begeisterte mit seiner frechen Diabolo-Jonglage im ZDF-Fernsehgarten) sowie Entertainer und Musikclown Guildo Horn. Weitere hochkarätige Künstler folgen.