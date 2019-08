Jugendtraum in Wegberg erfüllt : Langjähriges Faible für Handarbeiten

Jugendtraum in Wegberg erfüllt

Giesela Klois, die das Wollstübchen in Wegberg betreibt, näht, strickt, häkelt, stickt und knüpft für ihr Leben gern. Foto: Nicole Peters

Wegberg Giesela Klois handarbeitet für ihr Leben gerne. Sie betreibt „Das Wollstübchen“, in dem sie ihre Kreationen und viele Materialien wie Garne und Kurzwaren verkauft.

Die Handarbeiten hat Giesela Klois als ältestes von sechs Kindern ursprünglich von ihrer Großmutter erlernt. Zudem suchte sie bei Fragen eine alleinstehende Dame in deren Handarbeitsgeschäft auf und löcherte sie. „Ein ganzes Leben habe ich gehandarbeitet, mich immer weitergebildet und mir viel Wissen selbst beigebracht“, blickt sie heute auf ihre langjährige Leidenschaft zurück.

Schon immer hat sie es gemocht zu nähen, zu stricken, zu häkeln, zu sticken und zu knüpfen. Und im Alter von 50 Jahren hat sie sich zunächst in Nordhessen ihren Jugendtraum erfüllt und sich mit einem Handarbeitsgeschäft selbständig gemacht. Seit ihrem Umzug 2014 nach Wegberg führt sie es hier fort und bietet jetzt seit fünf Jahren ihre selbst hergestellten Kreationen sowie viele verschiedene Materialien wie etwa Garne und Kurzwaren an.

Bei Artikeln, die sie auf Märkten und in ihrem Geschäft „Das Wollstübchen“ anbietet, liege ein Schwerpunkt auf genähten Heimtextilien. So fertigt sie aus verschieden gemusterten, bunten Baumwollstoffen Kochschürzen für Kind, Frau und Mann an. Auch kreiert sie hübsche Klammerkleider, große Taschen, faltbare Taschenbeutel für die Handtasche oder Minischürzen für Flaschen. Und auch im weiteren Haushaltsbereich zeugen beidseitig gefütterte und nutzbare oder abwaschbare Platzdeckchen von Einfallsreichtum. Genähte Kissenhüllen, mit Vlies unterfütterte Kniedecken oder Plaids, teils mit Spitzen verzierte oder bestickte Deckchen oder Tischdecken vervollständigen das Sortiment.