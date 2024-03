Miss Daisy und ihr Chauffeur Doppelte Premiere lockt 400 Besucher ins Wegberger Forum

Bevor das Drei-Personen-Stück das Publikum für einen Abend nach Atlanta und in das Jahr 1948 versetzte, stand Wegbergs neuer Bürgermeister Christian Pape auf der Bühne – für den früheren Bühnenkünstler gewohntes Terrain. Er gab bekannt, dass die große Resonanz auf das erste Theaterangebot seit der langen Corona-Zwangspause wohl dazu führen werde, „dass solche Veranstaltungen wieder fest installiert werden in Wegberg“. Der parteilose Rathaus-Chef verwies auf die lange Tradition der Theaterinszenierungen in Wegberg: Seit Anfang der 1980er-Jahre habe es Theaterabende gegeben. Etwa 140 Aufführungen seien zu verzeichnen, was auch dem Engagement der früheren Wegberger Bürgermeisterin Hedwig Klein zu verdanken sei. „Dann kam Corona. Die Kunstszene lag auf dem Boden“, machte Verwaltungschef Pape deutlich. Bei der doppelten Premiere – Wiederaufnahme des Stücks und Wiederbelebung der Wegberger Theaterabende – gab sich die Stadtverwaltung ganz unkonventionell. Aus Beamten wurden Kellner, die an der Forum-Theke Getränke ausgaben.