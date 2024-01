So macht Reiten Spaß Pferdetraining nach klassischen Grundsätzen

Sie nennt es ihr „Herzensprojekt“. Michaela Zeise hat sich zum Jahresanfang mit „Fühl das Pferd“ selbstständig gemacht und möchte sich mit ihrem neuartigen Unterrichtsangebot von anderen Reitlehrern deutlich abheben. Ihre Anstellung als Assistentin des Vorstandsvorsitzenden bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank hat sie aufgegeben, um mit Mitte 50 nochmal etwas ganz Neues zu wagen: Reitsport so auszuüben, dass Pferde und Reiter dabei Spaß haben – genau das möchte die ausgebildete Wirtschaftsingenieurin sowie Ingenieurin für Bekleidungstechnik, die ihr Studium in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein absolvierte, ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln.