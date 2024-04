Buchempfehlung Kleine große Welt Wegberg

Überhaupt kann – und will – er das Spielen mit Sprache nicht lassen. Denn, wie er sagt, „die deutsche Sprache ist ein so schönes, großes Instrument“, das seiner Spiellust entgegenkommt. So steht unter der Überschrift „RöMerbeck“ etwas über Merbeck, unter „Mal wat Angers“ einiges über Rickelrath. Unter dem wilden Knittelvers „Der Biber von Eschnapour trank Fadri nur und Wildenquell pur“ liest man etwas zum Haus Wildenrath und der ehemaligen „Wildenquelle“, die bis 2008 einen „Familiendrink“ abfüllte. Dazu werden Haus Wildenrath und Umgebung so feinteilig und liebevoll gezeichnet, dass man als Leser sofort Lust verspürt, dort zu wandern. Außerdem finden sich präzise Anmerkungen in der Zeichnung und an ihrem Rand, häufig noch versehen mit weiteren kommentierenden kleinen Fotos oder Skizzen.