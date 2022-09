Merbecker Rallye-Team : Mit dem Bulli auf großer Fahrt durch Europa

Treuer Begleiter: Heiner Funken (l.) und Wolfgang Wieden aus Merbeck überqueren in ihrem VW T3 Multivan an 16 Tagen neun Länder und sechs Brücken. Foto: Armin Jackels

Merbeck Wolfgang Wieden und Heiner Funken nehmen an der Six Bridges Rallye teil. Bei der 6000 Kilometer langen Fahrt geht es nicht etwa um Schnelligkeit. Wie das Merbecker Duo auch ohne Navigationsgerät ans Ziel kommt.

Team 003 – Das sind die beiden Merbecker Wolfgang Wieden, 72 Jahre, und Heiner Funken, 61 Jahre. Mit einem VW T3 Multivan TD, Baujahr 1989, nehmen sie derzeit an der zweiten Six Bridges Rally 2022 teil. Die Rundfahrtfahrt startete am 27. August im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen der Müngstener Brücke und endet dort am 11. September. Sie verbindet die beiden Städte Solingen und Remscheid und ist mit 107 Metern die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Das damalige technische Wunder gilt als eines der Wahrzeichen des Bergischen Landes. Aus diesem Grund versuchen Solingen und Remscheid, den Welterbestatus der Unesco für das Bauwerke zu erlangen. Damit die Erfolgschancen höher sind, hat man sich mit fünf weiteren Standorten von Großbogenbrücken in Europa zusammengeschlossen.

Über die atemberaubenden Berge der Schweiz durch die sonnenverwöhnten Ebenen Italiens, die duftende Provence und die trockenen Ebenen Spaniens geht es entlang des Douros bis ins geschichtsträchtige Porto. Zurück führt die Rallye entlang der Atlantikküste, durch die französische Weinanbauregion Bordeaux und das Elsass wieder nach Deutschland – 6000 Kilometer quer durch Europa mit Autos und Motorrädern, die älter als 15 Jahre sind oder mit einem Elektro-Auto ohne Altersbeschränkung.

Aber wie kommen zwei Merbecker zur Teilnahme an diese Rallye? Ganz einfach: Die beiden sind Nachbarn und Wolfgang Wieden hat vor seiner Merbecker Zeit viele Jahre in Solingen in der Nähe der Müngstener Brücke gelebt. Von der Rallye erfahren hat er allerdings bereits am Ende der ersten Six Bridges Rally 2021. „Hätte ich vorher davon gewusst, wäre ich bereits bei der ersten Rallye mitgefahren“, sagt Wieden. „Meinen Nachbarn Heiner, der im richtigen Leben Landwirt ist, zu überzeugen, war ein Klacks. Er war von der Idee sofort begeistert. Aber bei der Rallye geht es nicht darum, wer die Strecke am schnellsten absolviert, sondern wer am Ende die meisten Aufgaben aus dem Roadbook erfüllt hat.“

Im Roadbook, das jedes Team am Start erhält, sind die Strecke, Ziele und Aufgaben, die während der Rallye zu erledigen sind, beschrieben. Das Tagesziel und die Aufgaben des Tages werden den Teams jeden Morgen beim Start bekannt gegeben. Alle Aufgaben zu erledigen ist nicht unmöglich, aber sehr sportlich. Während der Rallye wird komplett auf Navis und GPS-Geräte verzichtet. Die Navigation erfolgt analog per Landkarte im Maßstab 1:100.000 oder 1:150.000. Hierfür haben die beiden sich ein großes Register mit den entsprechenden Karten der Länder, die durchfahren werden, in einem Hängeregistraturkorb zusammengestellt. Ganz wichtig ist, es dürfen keine Autobahnen genutzt werden. Die Strecke führt über Landstraßen damit man etwas von Land und Leuten zu sehen bekommt. Die Straßen sind zu 95 Prozent asphaltiert, es gibt aber auch Strecken über Schotter und Schlaglöcher.

Den Teilnehmern ist es allein überlassen, ob sie Glamping oder Wild-Camping machen, im Auto schlafen, im Hotel logieren oder sich für Bed & Breakfast entscheiden. Hauptsache sie sind am nächsten Tag ausgeruht, denn die Tagesetappen sind anstrengend. Vorab buchen geht aber nicht, da das Ziel erst mit der morgendlichen Übergabe des Roadbooks bekannt gegeben wird. Dadurch kommt ein Hauch von Abenteuer mit ins Spiel. Aber auch für Notfälle sind die beiden gerüstet. „Die wichtigsten Ersatzteile wie Ersatzrad, Anlasser, Keilriemen, Öl und so weiter haben wir selbstverständlich dabei. Das, was wir selbst reparieren können, machen wir ohne externe Unterstützung, ansonsten müssen wir in die Werkstatt. Sollte es gar nicht mehr gehen, gibt es immer noch eine Notrufnummer der Organisatoren“, erklärt Wieden. „Aber das wird wohl nicht nötig sein“ ergänzt Funken. „Vor dem Start war der Wagen in der Inspektion und es wurde alles noch einmal gecheckt.“

Das Ganze ist natürlich nur in Verbindung mit Sponsoren und der Unterstützung der Familien möglich. Nebenbei wird Geld für einen guten Zweck gesammelt. Die beiden haben sich für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz, die Deutsche Krebshilfe und die Ukraine-Flüchtlingshilfe entschieden.