Merbecker Karnevalsgesellschaft kommt hinzu Zuwachs für die SVM-Familie

Das neuste Familienmitglied in der SVM Familie ist die Merbecker Karnevalsgesellschaft (MKG), die als Verein bestehen bleibt, aber durch die Kooperation mit dem SV Merbeck wieder wachsen soll, um an alte Zeiten anzuknüpfen. Damit will man das karnevalistische Angebot in Merbeck für zukünftige Generationen erhalten.